ISLAND CALENDAR
EVERY WEEK…
Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m. on the lower level of St. Mary’s.
Exercise classes, Tuesday and Thursday at 8:15 a.m., Saturday at 9 a.m. $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.
Mah-Jongg Club, Wednesdays, 10 a.m. to 1 p.m., library lower level.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library.
Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059. Closed December 24 and 31.
Senior bowling, American Legion Hall, Tuesdays,
2 p.m.
Story Times for Tots, Stories & More, ages 3-5, Saturdays, 10:30 a.m.; Story Time with Mollie Numark, Tuesdays, 11:20 a.m., ages 3-5.0 Shelter Island Library.
Youth Center, open Monday through Saturday. (Monday, 2:30-4 p.m.; Tuesday & Thursday, 2:30-5 p.m.; Wednesday, 2:30 -5:30 p.m; Friday & Saturday, 7 to 10:30 p.m. Legion Hall.
Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.
EVENTS
THURSDAY, JANUARY 20
National Honor Society, induction ceremony & dinner, Chequit Inn, 6 p.m.
FRIDAY, JANUARY 21
Green Safari, construction paper crafts, Shelter Island Library, 3 p.m. K-grade 5.
SATURDAY, JANUARY 22
League of Women Voters, monthly meeting, Library lower level, 10 a.m.
WEDNESDAY, JANUARY 26
Cinema 114, “Tortilla Soup,” Senior Activity Center, 2:30 p.m.
SATURDAY, JANUARY 29
Writers on Their Work, Jeff Baron and cast perform a scene from his new play. 4:15 p.m. Shelter Island Library. Free. Light refreshments.
Josh Williams Band, bluegrass concert, Shelter Island School auditorium, sponsored by the Recreation Department. 7:30 p.m. Reserved seats ($20, $25 and $30) available online at brownpapertickets.com/event/144248 or call 749-0978 or 749-2355.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
January 24: Community Land Preservation Committee, 8:30 a.m.
January 24: Community Housing Committee, 7 p.m.
January 24: Shelter Island Fire District, Station One, 49 North Ferry Road, 7:30 p.m.
January 24: Conservation Advisory Council, 7:30 p.m.
January 25: Town Board work session, 1 p.m.
January 25: Planning Board, 7 p.m.
January 26: Zoning Board of Appeals, 7:30 p.m.