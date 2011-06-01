Island Calendar

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m. on the lower level of St. Mary’s.

Exercise classes, Tuesday and Thursday at 8:30 a.m., Saturday at 9 a.m. $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 10 a.m. to 1 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059. Closed December 24 and 31.

Senior bowling, American Legion Hall, 2 p.m.

Story Times for Tots, Stories & More, ages 3-5, Saturdays, 10:30 a.m.; Story Time with Mollie Numark, Tuesdays, 11:20 a.m., ages 3-5.0 Shelter Island Library.

Youth Center, open Monday through Saturday. (Monday, 2:30-4 p.m.; Tuesday & Thursday, 2:30-5 p.m.; Wednesday, 2:30 -5:30 p.m; Friday & Saturday, 7 to 10:30 p.m.) Legion Hall.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

SATURDAY, JANUARY 8

Youth Winter Bowling, starts Saturday, January 8, 11 a.m. to 1 p.m. Grades K-4. $5 per week. Sponsored by the American Legion. Register ASAP with Lee Oliver, 375-6751.

TUESDAY, JANUARY 11

Blood pressure screening, Shelter Island Heights Pharmacy, 10 a.m. to 12 noon.

Women’s Community Club, luncheon guest speaker Jim Colligan. Presbyterian Church Fellowship Hall, 12 noon.

Adult Computer Class, with Mark Lindemann, at the Library, 5:30 to 7 p.m. Free.

WEDNESDAY, JANUARY 12

Cinema 114, “Serendipity,” Senior Activity Center, 2:30 p.m.

Express yourself! Explore the world of art at the Shelter Island Library, 3 p.m. Grades K-5.. Call 749-0042 for more information

SATURDAY, JANUARY 15

A moonlight walk in the woods, Mashomack Preserve’s Red Trail. 7 to 8:30 p.m. Free for Nature Conservancy members, $5 for non-members. Call 749-1001 for reservations and meeting place.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

January 10: Board of Trustees, Shelter Island Library, 7 p.m.

January 10: School Board, Home & Careers Room, 7 p.m.

January 10: Water Advisory Committee, 7:30 p.m.

January 11: Town Board work session, 1 p.m.

January 11: Planning Board, 7 p.m.