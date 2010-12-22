Holiday Worship Services
Shelter Island Presbyterian Church
Friday, December 24
Children’s Christmas Eve worship, 5 p.m.
Candlelight worship, 10 p.m.
St. Mary’s Episcopal Church
Friday, December 24
Christmas Eve services, 5 p.m., 8 p.m.
Our Lady of the Isle Roman Catholic Church
Friday, December 24
Morning Mass, 9 a.m.
Children’s Nativity Pageant, 4 p.m.
Christmas Eve Night Mass, 10 p.m.
Saturday, December 25
Christmas Day Mass, 9:30 a.m.
Friday, December 31
Morning Mass, 9 a.m.
Vigil Mass for the Mother of God, 7 p.m.
Saturday, January 1
Epiphany Vigil, 4 p.m.