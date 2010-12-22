Seniors: Dinner Bell Menu

Dinner Bell Menu

The Dinner Bell is open Monday and Friday at 12:15 p.m. at the Presbyterian Church. For reservations call 749-0291.

Friday, December 24

Home-delivered meals only; no congregate lunch will be served.

Monday, December 27

Pot roast & gravy, egg noodles, spinach, beet salad, Sliced peaches

Friday, December 31

Home-delivered meals only; no congregate lunch will be served.

Monday, January 3

Baked ziti with meat sauce, Italian green beans, garlic bread, Sherbet