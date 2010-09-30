Shelter Island School Sports Alert
Note: Football, field hockey and soccer home games are held at Greenport High School and golf home matches at Gardiner’s Bay Country Club unless otherwise noted.
Thursday, September 30
AWAY V BOYS GOLF 3:30 PM at Mattituck (North Fork Country Club)
HOME JV BOYS SOCCER 4:00 PM vs. Southold
Friday, October 1
AWAY V GIRLS VOLLEYBALL 4:00 PM at Port Jefferson
HOME JH FIELD HOCKEY 4:00 PM vs. Southampton
HOME JH BOYS SOCCER 4:30 PM vs. East Moriches
AWAY JV GIRLS VOLLEYBALL 5:45 PM at Port Jefferson
AWAY V FOOTBALL 7:00 PM at McGann-Mercy
Saturday, October 2
HOME JV FOOTBALL 9:00 AM vs. McGann-Mercy
AWAY V BOYS SOCCER 1:00 PM at Southold
Monday, October 4
HOME V BOYS GOLF 3:30 PM vs. Mattituck
HOME V BOYS SOCCER 4:30 PM vs. Smithtown Christian (at Fiske Field)
AWAY JH FIELD HOCKEY 4:30 PM at East Hampton (John Marshall Elementary)
HOME V FIELD HOCKEY 4:30 PM vs. Southampton
HOME JV FIELD HOCKEY 6:00 PM vs. Southampton
Tuesday, October 5
AWAY V BOYS GOLF 3:30 PM at Hampton Bays (Long Island National Golf Club)
HOME JV GIRLS TENNIS 4:00 PM vs. Shoreham-Wading River
HOME JH GIRLS SOCCER 4:00 PM vs. Mattituck
AWAY JV BOYS SOCCER 4:30 PM at Pierson/Bridgehampton
HOME JH FIELD HOCKEY 4:30 PM vs. Pierson/Bridgehampton
HOME V GIRLS VOLLEYBALL 4:30 PM vs. McGann-Mercy
HOME JV GIRLS VOLLEYBALL 6:15 PM vs. McGann-Mercy
Wednesday, October 6
AWAY V BOYS GOLF 3:30 PM at Eastport-South Manor (Hampton Hills Golf Club)
HOME V FIELD HOCKEY 4:00 PM vs. William Floyd
HOME JH BOYS SOCCER 4:00 PM vs. McGann-Mercy
AWAY V BOYS SOCCER 4:30 PM at Port Jefferson
HOME JV BOYS SOCCER 4:30 PM vs. Port Jefferson
HOME JV GIRLS TENNIS 4:30 PM vs. Southold/Greenport
HOME JV FIELD HOCKEY 5:30 PM vs. William Floyd
