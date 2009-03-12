December School Sports Alert

Friday, December 4

5:00 PM at Mattituck V BOYS BASKETBALL

Saturday, December 5

12:00 PM vs. East Rockaway (at S.I.) JV BOYS BASKETBALL

1:45 PM vs. East Rockaway (at S.I.) V BOYS BASKETBALL

Monday, December 7

4:00 PM vs. Springs (at S.I.) JH WINTER GIRLS VOLLEYBALL

Tuesday, December 8

4:00 PM vs. Hampton Bays 8 (at S.I.) JH BOYS BASKETBALL

Thursday, December 10

4:00 PM at Montauk 8 JH WINTER GIRLS VOLLEYBALL

4:30 PM vs. Westhampton (at S.I.) JV BOYS BASKETBALL

Friday, December 11

4:00 PM vs. Ross 8 (at S.I.) JH WINTER GIRLS VOLLEYBALL

4:30 PM at Hampton Bays 8 Middle School JH BOYS BASKETBALL

Saturday, December 12

12:00 PM vs. Carle Place (at S.I.) JV BOYS BASKETBALL

1:45 PM vs. Carle Place (at S.I.) V BOYS BASKETBALL

Monday, December 14

4:00 PM at Montauk 8 JH BOYS BASKETBALL

4:30 PM vs. Pierson 8 (at S.I.) JH WINTER GIRLS VOLLEYBALL

Tuesday, December 15

4:00 PM vs. Pierson (at S.I.) JV BOYS BASKETBALL

4:00 PM at Pierson/Bridgehampton JV GIRLS BASKETBALL

5:45 PM vs. Pierson (at S.I.) V BOYS BASKETBALL

5:45 PM at Pierson/Bridgehampton V GIRLS VOLLEYBALL

Thursday, December 17

4:00 PM at Springs JH BOYS BASKETBALL

4:30 PM at Ross JV BOYS BASKETBALL

6:15 PM at Ross V BOYS BASKETBALL

Friday, December 18

4:00 PM vs. Ross (at S.I.) V GIRLS BASKETBALL

4:00 PM at Ross 8 JH WINTER GIRLS VOLLEYBALL

5:45 PM vs. Ross (at S.I.) JV GIRLS BASKETBALL

Monday, December 21

4:30 PM at. East Hampton 8 JH WINTER GIRLS VOLLEYBALL

Wednesday, December 30

12:00 PM vs. Hampton Bays (at S.I.) JV GIRLS BASKETBALL

2:00 PM vs. Hampton Bays (at S.I.) V GIRLS BASKETBALL

2:00 PM at Hampton Bays Middle School V GIRLS BASKETBALL

For a complete listing, visit sectionxi.org.